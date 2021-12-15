تسجيل 488 إصابة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 488 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الثلاثاء، منها 99 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 920 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 12% من إجمالي 4040 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3552 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 379 ألفًا و816 حالة، منها 7157 حالة نشطة، بينما تعافى 367 ألفًا و83 حالة، وسُجلت 5576 حالة وفاة بالمرض في البلاد.