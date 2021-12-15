الزناتي: نسعى إلى زيادة مرتبات العاملين في «الصحة» من 100 إلى 300%

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 09:39 صباحا
وزير الصحة، علي الزناتي، (أرشيفية: وزارة الصحة)

قال وزير الصحة علي الزناتي إن الوزارة تعمل على تعديل مرتبات العاملين لديها لزيادتها بنسبة 100%، ترتفع إلى 300% للموجودين في مناطق نائية.

وأضاف الزناتي أن نقابة الأطباء شاركت مع الوزارة في إعداد المقترح، الذي قدم إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، حسب تصريح إلى تلفزيون المسار، أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن أبوجناح وعد بمناقشة المقترح في أول اجتماع لمجلس الوزراء، الذي سيكون الخميس بعد المقبل، معقبًا: «نسعى بقوى إلى رفع مرتبات العاملين في الصحة سواء أطباء أو أطقمًا طبية مساعدة أو إداريين».

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