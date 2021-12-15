«فرانس برس»: ليبيون محبطون إزاء عملية انتخابية متعثرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 01:59 صباحا
لوحة انتخابية في طرابلس تشجع على المشاركة في الانتخابات في 14 ديسمبر 2021 (فرانس برس)

سلط تقرير لوكالة «فرانس برس» الضوء على تعثر العملية الانتخابية في ليبيا، والذي ترك الليبيين في خيبة أمل جديدة، بعدما علقوا عليها آمالا كبيرة، لكن لا يبدو أنها ستصل إلى خواتيمها السعيدة في ظل كل الشكوك المحيطة بإجرائها في موعدها المحدد 24 ديسمبر.

ونقل التقرير أحاديث عن ليبيون قالوا إنهم غير متفائلين بأن الانتخابات يمكن أن تجرى في موعدها، حيث يقول خالد التركي (25 عاما) في طرابلس: «لست متفائلاً. هناك الكثير من الخلافات والتنافس بين المناطق ولست متأكدا من أنه سيتم قبول النتائج».

لا يمكن تحقيق هدف بدون فتح الملف الأمني
ويضيف التركي الموظف في المكتب المحلي لمنظمة دولية «لو كان هناك مرشح قادر على مسك الشعب الليبي كيد واحدة، كان يمكن أن نتفاءل، لكن الواقع ليس هكذا»، متابعا «يجب أن يكون الأمن هو الأولوية، ولا يمكن تحقيق أي هدف بدون فتح الملف الأمني».

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ويشاطره زميله آدم بن فايد الرأي قائلا: «يجب أن تكون الأولوية للأمن، ولكن من أجل ذلك، يجب أن تكون كلمة الرئيس مسموعة من كل الشعب».

معاناة وغياب الخدمات
ويأمل الشاب الليبي البالغ من العمر 25 عاما أن «تُحل مشاكل انقطاع الكهرباء ونقص السيولة والبنية التحتية»، لكنه يعتقد أنه «لا يوجد شخص يتوافق عليه الشعب الليبي بأجمعه». ويقول: «لا نعرف إن ترشّح شخص معين ما ستكون عليه ردة فعل الأطراف الأخرى».

ويبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصًا بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع والتأخير الكبير في تنظيم العملية.

ويتطرق التقرير إلى تواصل معاناة الليبيين، حيث تشهد طرابلس طوابير انتظار طويلة أمام البنوك، وتنتظر السيارات ساعات أمام محطات البنزين، مع تراجع قيمة الدينار، وارتفعت أسعار العقارات. ولا تزال الرافعات الضخمة بعجلاتها الصدئة متوقفة قرب المباني غير المكتملة التي غزتها الأعشاب الطفيلية، في دليل على تعطّل الاقتصاد.

«نريد رئيسا يهتم بالفقراء لا الأغنياء»
ويقول خليفة رمضان الناكوع «إذا تمت الانتخابات، نريد رئيسا يهتم بالفئة الفقيرة من الشعب، لا بالطبقة الغنية. نتمنى عدم انقطاع الكهرباء، لأننا دولة نفطية. نتمنى من الرئيس المنتخب أن يمسك الدولة والحكومة ويقوم بتوحيد جميع المناطق طرابلس وبنغازي وسبها».

ويقول عبد السلام المبروك (47 عامًا): «إذا تم تشكيل حكومة، يجب أن تكون أولويتها وضع دستور حتى إجراء الانتخابات التشريعية». ويضيف الموظف في وزارة المالية: «لا يزال مصير الانتخابات غير معروف».

هل سيقبل المتصارعون بنتائج الانتخابات؟
في بنغازي، تساور السكان الشكوك نفسها، حيث يقول زكريا المحجوب (32 عاما) الموظف في مصلحة الأحوال المدنية «تفاءلنا بتوحيد السلطة التنفيذية، لكن رئيس هذه السلطة أخلّ بوعوده بأن يوحّد الليبيين، وها هو يتقدم للانتخابات الرئاسية. أنا لست متفائلا بالانتخابات الرئاسية، لأن كل من ترشح لها إما مشارك في إفساد المشهد أو هو شخصية مثيرة للجدل».

ويضيف: «حتى لو تمت هذه الانتخابات في موعدها - ولا أرى ذلك - هل سيقبل المتصارعون بنتائجها أم سنعود إلى المربع الأول من الانقسام والاقتتال؟».

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