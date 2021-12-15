أبوجناح يناقش مقترح منح علاوة للعاملين بالشركة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 12:26 صباحا
جانب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي (صفحة الحكومة على فيسبوك)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح مقترح منح علاوة للمهندسين والفنيين بالشركة العامة للكهرباء، والذي سيطرح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تقديرًا للمجهودات التي يبذلها العاملين بالشركة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، للوقوف على احتياجات الشركة، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

حضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزير الشباب فتح الله الزني ومستشار شؤون الكهرباء بديوان رئاسة الوزراء أسامة الضراط.

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واطلِع أبوجناح على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطات التي تحت قيد الإنشاء، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء، ومتابعة صيانة المحولات وغرف التوزيع.

وأشار رئيس الحكومة المكلف إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تفعيل المشروعات وتحديد بداية تنفيذها، إضافة إلى بحث سبل معالجة كافة العراقيل التي تواجه شركة الكهرباء.

وأكد دعم الحكومة لشركة الكهرباء، من خلال تذليل كافة الصعوبات التي تعرقل عملها، وتسهيل الإجراءات لإبرام العقود الجديدة وتنفيذ المشاريع المتوقفة، وإجراء الصيانة اللازمة للمحطات، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء.

جانب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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