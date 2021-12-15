الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 12:01 صباحا
رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد التقى رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب (صفحة حرس المنشآت النفطية)

بحث رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، تأمين الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز والتي ترغب في العودة الى مزاولة عملها في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقباله، يوم الثلاثاء، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب، بمقر رئاسة الأركان العامة بطرابلس، وفق بيان نشرته صفحة جهاز حرس المنشآت النفطية على «فيسبوك».

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وناقش اللقاء عددًا من المواضيع المشتركة بين رئاسة الأركان العامة والجهاز، من بينها مناقشة الترتيبات بشأن المشروع التعبوي الذي سوف ينفذه الجهاز على سواحل منطقة صبراتة خلال الفترة المقبلة، وكذلك مناقشة أوضاع فروع الجهاز بالمنطقة الشرقية والجنوبية، بالإضافة الى المعاملات الإدارية للجهاز من ناحية الترقيات والأرقام العسكريةً والرواتب.

كما ناقش الطرفان حماية وتأمين الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز والتي ترغب في العودة إلى مزاولة عملها في ليبيا، حيث قدم رئيس الجهاز نبذة عن خطة الحماية والخطوات التي قام بها، مثل عودة شركة تاتنفت الروسية والتي استأنفت فعلاً في مزاولة عملها، وكذلك الترتيبات بشأن عودة الشركة البولندية خلال الفترة القادمة.

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