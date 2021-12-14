المشري يجدد لـ«وليامز» موقف مجلس الدولة من قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 11:01 مساء
جانب من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز. (صفحة مجلس الدولة على فيسبوك)

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، موقفه من العملية الانتخابية خلال لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بالعاصمة طرابلس.

وأكد المشري، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك»، أن «المجلس الأعلى للدولة تنبأ مسبقًا بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية».

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وقال إن «السبب فيما وصلنا إليه من انسداد هو القوانين (المعيبة) التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس».

وأعاد المشري التأكيد على موقف مجلس الدولة بأن «المَخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية».

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