القمة الخليجية تؤكد دعمها جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 10:19 مساء
القادة وممثلو دول مجلس التعاون الخليجي المجتمعون في الرياض، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواقفهم وقراراتهم الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعمهم «جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي» للأزمة في ليبيا، مجددين «حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها».

وطالب القادة الخليجيون في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون، التي عقدت اليوم الثلاثاء في الرياض، بضرورة «وقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي».

ورحب القادة الخليجيون «بجهود الأطراف الليبية وبالجهود الدولية والإقليمية للعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، التي من المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر 2021»، منوهين «بنتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد بتاريخ 21 أكتوبر 2021 في العاصمة طرابلس، والاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، الذي عقد في الجمهورية الجزائرية بتاريخ 31 أغسطس 2021».

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