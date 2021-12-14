وليامز تبحث مع اللافي العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 10:01 مساء
جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، جهود البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية وسبل تذليلها.

ونقل بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، عن وليامز أنها «ثمَّنت جهود المجلس الرئاسي لإنجاح العملية السياسية وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي».

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وأكد اللافي، خلال اللقاء، أن إجراء الاستحقاق الانتخابي ونجاح مشروع المصالحة الوطنية سيسهمان بشكل مباشر في الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

فيما أكدت وليامز ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، مشيرة إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لضمان أمن واستقرار البلاد.

جانب من لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
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