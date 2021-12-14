التضامن الاجتماعي: إحالة المعاشات الأساسية عن شهر نوفمبر لفروع الهيئة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 09:28 مساء
شعار صندوق التضامن الاجتماعي (الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إحالة المعاشات الأساسية عن شهر نوفمبر إلى فروع الهيئة.

وفي الأول من نوفمبر أعلن مدير إدارة المعاشات الأساسية لدى الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عبدالحكيم الوحيشي، تجميد أربعة آلاف معاش أساسي على مستوى ليبيا خلال الفترة الماضية.

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والحاسبات المجمدة لأشخاص متوفين أو لوجود أخطاء في الرقم الوطني، وذلك بعد مطابقة الأرقام الوطنية لدى منظومة المعاشات الأساسية بمنظومة السجل المدني، وتبين عدم مطابقة الأرقام بالبيانات المستحدثة.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل منذ فترة على فرز وتصحيح جميع البيانات المتعلقة بشؤون المعاشات الأساسية، وبما فيها فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية التي انضمت حديثًا لإدارة الهيئة بعد انقطاع دام لأكثر من ست سنوات.

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