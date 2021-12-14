ورشة عمل حول أهمية زراعة الزيتون وسبل تطويرها في سرت

ورشة العمل حول أهمية زراعة الزيتون وتطويرها بكلية الزراعة جامعة سرت. (الإنترنت)

استضاف مدرج مصباح العروي بجامعة سرت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل بعنوان «أهمية زراعة الزيتون في مدينة سرت وسبل تطويرها»، دالتي حضرها رئيس الجامعة الدكتور سليمان الشاطر، وعميد كلية الزراعة الدكتور بحري الغناي، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية، والكاتب العام بالجامعة وعمداء الكليات وعدد من مديري الإدارات والمكاتب وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بزراعة أشجار الزيتون بالمنطقة الوسطى.

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» بأن فعاليات الورشة افتتحها رئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، وأكد خلالها أهمية مثل هذه الورش في مدينة سرت والمنطقة الوسطى لما لها من دور كبير في توعية وتثقيف المزارعين والمهتمين بشجرة الزيتون.

واشتمل البرنامج العلمي للورشة على عرض عدد من الأوراق العلمية التي تناولت أهمية زراعة الزيتون والاهتمام به، وكيفية وضع الأسمدة المناسبة له وسبل حمايته من الأمراض الشائعة نتيجة التسميد الخاطئ.

وافتُتح على هامش فعاليات الورشة، المعرض الزراعي الثاني بكلية الزراعة الذي شهد مشاركة عديد الشركات العامة والخاصة ومعارض المستلزمات الزراعية.

وعرضت خلال الفاعلية عديد المنتجات الزراعية والحيوانية منها جناح لإنتاج العسل بأنواعه والمستلزمات ذات العلاقة، والمشاتل وأنواعها والمستلزمات والمعدات الزراعية والمبيدات التي يحتاجها المزارعون للمحافظة على شجرة الزيتون.