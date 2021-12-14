صنع الله يطلع وليامز على تحديات قطاع النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 08:29 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أطلع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على الأوضاع والتحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، التي من أبرزها تراكم الديون وشح الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمال القطاع، والإيفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركاء، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية المتهالكة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

ونقل البيان عن وليامز «إعجابها بالعمل (البطولي) الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته؛ لتأمين المداخيل والموارد المالية للدولة الليبية على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها قطاع النفط».

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وأكدت المستشارة الأممية «ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، وإبعادها عن أية تجاذبات قد تتسبب في عرقلة عملها الوطني والفني لتأمين قوت الشعب الليبي». كما أشار اللقاء إلى أن النفط هو المصدر شبه الوحيد للدخل، الذي يمثل 97% من إيرادات الدولة الليبية، وأنه «يجب دعم المؤسسة للحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان».

وفور وصولها إلى العاصمة طرابلس، أجرت ستيفاني وليامز، منذ أمس الإثنين، عدة زيارات لفاعلين في المشهد الليبي والمسؤولين، شملت كلًّا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والقائم بأعمال رئيس الوزراء رمضان أبو جناح، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، ورئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وغيرهم.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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