اللجنة الأفريقية تدعو الفاعلين الدوليين إلى اجتماع عاجل بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 07:54 مساء
وزير خارجية الكونغو. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه وزير خارجية الكونغو جان كلود نغاكوسو، اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلًا لعقد اجتماع طارئ لجميع الفاعلين الدوليين المعنيين بالملف الليبي.

وقال وزير خارجية الكونغو الذي ترأس بلاده اللجنة العليا التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية إنه «سيكون من الصعب إجراء تصويت يوم 24 ديسمبر لأن الليبيين غير جاهزين»، معللًا موقفه: «لا نرى كيف يمكننا تنظيم انتخابات رئاسية دون حملة انتخابية».

ودعا الوزير الكونغولي، في ذات السياق جميع الفاعلين الدوليين إلى عقد اجتماع طارئ.

وقُتل شخص وأُصيب آخران جراء اشتباكات مسلحة اندلعت، فجر الثلاثاء، بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي وقوات تابعة للقيادة العامة للمشير خليفة حفتر، في مدينة سبها جنوب البلاد، وفق مصدر طبي ومصادر محلية.

وما عمق الشكوك أكثر حول إجرائها بالفعل، إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد، إرجاء كشف لائحة مرشحي الانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية. فيما شكل مجلس النواب لجنة برلمانية للتواصل مع المفوضية لبحث المعوقات والعراقيل التي تواجه المفوضية الانتخابية.

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