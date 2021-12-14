تقرير إيطالي: ليبيا منعت وصول 28.6 ألف مهاجر إلى أوروبا خلال 2021

مهاجرون أنقذوا بينما كانوا في البحر قبالة ساحل الخمس الليبي يسعون للوصول إلى أوروبا، 10 فبراير 2021. (أ ف ب)

كشف تقرير إحصائي إيطالي أن خفر السواحل الليبي اعترض 28.6 ألف لاجئ ومهاجر في عرض البحر، وأعادهم إلى الأراضي الليبية، منذ بداية العام 2021 وحتى 6 أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير الجديد لمؤسسة «ميغرانتس» التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن «هذا الرقم غير مسبوق»، لافتًا إلى أن «العدد الإجمالي للأشخاص الذين جرت إعادتهم حتى الآن تجاوز الـ100 ألف شخص منذ العام 2016».

- مجلس الأمن يمدد الترخيص لاعتراض سفن تهريب المهاجرين قبالة ليبيا

- منظمة دولية: ارتفاع أعداد المهاجرين من ليبيا إلى 20257 مهاجرا منذ بداية العام

وذكر التقرير، الذي نقلته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أنه «منذ بداية العام حتى 8 نوفمبر الماضي، بلغ عدد اللاجئين والمهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا أو مالطا على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، نحو 56.7 ألف».

وهذا العدد، وفق التقرير، يعتبر «أقل من ضعف عدد الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا، بطرق (وحشية) في كثير من الأحيان».