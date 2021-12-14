افتتاح المركز الصحي وادي جارف البطومة بضواحي سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 05:42 مساء
افتتاح المركز الصحي وادي جارف البطومة. (الإنترنت)

افتُتح اليوم الثلاثاء، بضواحي مدينة سرت المركز الصحي وادي جارف البطومة، بعد صيانته وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة لخدمة أهالي المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين المحليين في البلدية.

وحضر حفل الافتتاح عضو المجلس البلدي سرت المكلفة بمتابعة ملف الصحة هنية أبوخريص ومدير إدارة الخدمات الصحية، الدكتور هانيبال أبوشامخة ومدير الشؤون الإدارية بإدارة الخدمات الصحية ومختار محلة وادي جارف وعدد من أعيان المنطقة والأطباء وعناصر التمريض. 

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية الدكتور هانيبال أبوشامخة في حديث إلى «بوابة الوسط» إن المركز الصحي وادي جارف البطومة أُعيد افتتاحه بعد صيانته وتجهيزه بالكامل بعد تعرضه في السابق لأضرار.

وأكد أبوشامخة أن المركز جرى تجهيزه بالمعدات والمستلزمات الطبية والإسعافات الأولية لكي يقدم خدماته العلاجية للمرضى من سكان وادي جارف والبطومة لخدمة المنطقة التي يتجاوز عدد سكانها الـ5 آلاف نسمة ويعاني سكانها التنقل من أجل الحصول على العلاج.

وأوضح أبوشامخة أن المركز سيقدم خدمات الإسعافات الأولية وتطعيمات الأطفال واللقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يضم كذلك عيادات للأطفال والباطنة والنساء للتخفيف المعاناة عن سكان المنطقة.

افتتاح المركز الصحي وادي جارف البطومة. (الإنترنت)
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