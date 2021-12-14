إزالة قذائف من أحد المنازل بحي الحلمة شمال بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 04:31 مساء
عناصر هيئة السلامة الوطنية أثناء إزالة متفجرات من منزل بحي الحلمة شمال بني وليد. (الإنترنت)

تمكَّن فريق من وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، اليوم الثلاثاء، من إزالة بعض القذائف من أحد المنازل بحي الحلمة شمال المدينة.

وأوضح مصدر بمكتب هيئة السلامة الوطنية ببني وليد في حديث إلى «بوابة الوسط»، أن عملية الإزالة جرت بعد تلقي المكتب بلاغًا من أحد المواطنين بشأن وجود بعض القذائف غير المتفجرة بمنزله، مشيرًا إلى أن أعضاء من فريق وحدة المفرقعات توجه على الفور إلى عين المكان لإزالتها وتجميعها مع باقي القذائف التي جُمعت في السابق للتخلص منها.

وأشار المصدر إلى أن هناك فريقًا آخر من هيئة السلامة الوطنية سيتابع عملية حصر وتجميع المخلفات تمهيدًا للتخلص منها بالطرق المتبعة من قبل أعضاء الهيئة، مطالبًا الأهالي بضرورة عدم المساس بأي أجسام غريبة يتم العثور عليها في مناطق وأحياء وأودية بني وليد.

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