السايح يبحث مع السفيرين الألماني والإيطالي مستجدات العملية الانتخابية

لقاء السايح مع السفير الألماني، 14 ديسمبر 2021، (حساب السفير على تويتر)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح آخر مستجدات العملية الانتخابية مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، ونظيره الإيطالي غوزيبي غريمالدي.

وشدد السفير الألماني على الدعم الدولي لهذه الانتخابات؛ لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية مستقرة، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، التقى السايح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز؛ حيث تناول اللقاء تطورات المشهد السياسي الليبي، وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وكذلك «سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاق ولكي يكون في موعده المحدد».

وأكدت وليامز أهمية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، كونها «السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي على السلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة».