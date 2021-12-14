أمن ميناء طرابلس يضبط قارب هجرة قبل انطلاقه إلى إيطاليا

قارب يستخدم في رحلات الهجرة غير الشرعية بميناء الشعاب، 14 ديسمبر 2021، (الداخلية)

ضبط أعضاء وحدة التحري التابعون لمديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري قاربًا قبل إبحاره إلى إيطاليا، وعلى متنه مهاجرون غير شرعيين.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المديرية معلومات حول تحركات مشبوهة داخل نقطة ميناء الشعاب البحري، حيث عثر أعضاء التحري، بالتعاون مع جهاز حرس السواحل على القارب بالميناء، وعلى متنه أشخاص يحملون جنسية عربية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واتضح أن هؤلاء الأشخاص سعوا إلى الهجرة لإيطاليا بطريقة غير شرعية، بعدما دفعوا للمهرب ثمانية آلاف دينار للشخص الواحد.

كما تبين أن المهرب، مصري الجنسية، ومقيد القارب المملوك له باسم زوجته الليبية. وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع الموقوفين، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة.

مهاجرون أوقفهم رجال الأمن في ميناء طرابلس البحري.