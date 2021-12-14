مسؤول أوروبي: تأجيل الانتخابات الليبية من عدمه قرار مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 11:51 صباحا
الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، لويس ميغل، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، لويس ميغل، إن تأجيل الانتخابات من عدمه في ليبيا «قرار سيادي» للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأعرب ميغل عن دعم الاتحاد فرض عقوبات «على أي طرف يريد عرقلة العملية الانتخابية»، حسب تصريح إلى قناة الجزيرة مباشر، نقلته صفحة البعثة الأوروبية لدى ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد ميغل «جوهرية» الانتخابات كونها «فرصة نادرة» للخروج من الأزمة الليبية، مبديًا استعداد أوروبا لتوفير الدعم اللوجستي والتقني لإنجاحها.

كما شدد على أن المرتزقة مصدر لعدم الاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى مساندة الجهود الداعية لانسحابها.

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