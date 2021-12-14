ضبط سارقي أسلاك كهرباء داخل جامعة طرابلس

جامعة طرابلس، (أرشيفية : الإنترنت)

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة جامعة طرابلس شخصين خلال سرقتهما أسلاكًا وكابلات كهربائية داخل الجامعة.

تعود بداية الواقعة إلى قيام أفراد الأمن بجولة داخل مربع الجامعة قرب مبنى تحت الإنشاء، حيث اشتبهوا في سيارة أجرة متوقفة هناك، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولدى دخولهم إلى المبنى، عثروا على المتهمين وهما يسرقان كابلات النحاس، إضافة إلى اكتشافهم كميات منها في السيارة.

واكتشف رجال الأمن أن أحد المتهمين صادر بحقه أمر قبض من نيابة سوق الجمعة، وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة بحقهما، ثم أُحيلا إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.