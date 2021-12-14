السوق الرسمية: استقرار الدولار واليورو وتراجع الإسترليني

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني قرشًا إلى 6.08 دينار، مقابل 6.09 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.60 دينار، واليورو عند 5.19 دينار.

كما حافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار، في حين خسرت الليرة التركية قرشًا لتسجل 0.32 دينار من 0.33 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد بقي سعر الريال السعودي عند 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، بينما هبط الدينار التونسي قرشًا إلى 1.58 دينار من 1.59 دينار.