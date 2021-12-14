صنع الله: 16.8 مليار دولار إيرادات النفط خلال 7 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 01:55 صباحا
رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مساء الإثنين، إن إيرادات النفط التي جرى تحويلها للحكومة خلال السبعة أشهر الماضية الماضية بلغت 16.883 مليار دولار.

ورغم ذلك، أشار «صنع الله» إلى أن الحكومة لم تدفع رواتب الموظفين بقطاع النفط، لافتًا إلى أن العجز في رواتب القطاع بلغ 512 مليون دينار؛ بسبب عدم تسييل المرتبات بالكامل، منوهًا بأن 9 آلاف عامل لم يتلقوا رواتبهم بسبب أخطاء شكلية في أسمائهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمصطفى صنع الله، على هامش أعمال ورشة عمل بعنوان «الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية» بأحد فنادق طرابلس، حسب الصفحة الرسمية للمؤسسة على «فيسبوك».

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وتابع: «لم تنفق الحكومة أي موازنة للمؤسسة باستثناء 1.6 مليار دينار، رغم أنها طلبت 5.9 مليارًا»، في إشارة إلى تراكم الديون على الشركات المحلية لعدم صرف التمويل.

وأكد أن إحدى الشركات المحلية عليها ديون بقيمة 190 مليون دولار، وهناك بعض الشركات في هذا الصدد، لافتا إلى أن مستقبل النفط والغاز غامض في ظل تجاهل الحكومة للمشاريع التنموية للمؤسسة في ليبيا.

وطالب «صنع الله»  بتوفير الميزانيات المطلوبة من الحكومة حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق هدف الإنتاج بنهاية العام الحالي، محذرًا من أن الوضع سيتدهور إذا لم يتم توفير الإمكانات اللازمة للقطاع النفطي.

وضرب مثالاً على عدم استجابة الحكومة لمطالب مؤسسة النفط المالية، بأن «المؤسسة طلبت ميزانية للباب الثاني بـ3.1 مليار دينار، وحصلنا على 447 مليون دينار فقط»، متابعًا: «طلبنا ميزانية الباب الثالث (التطوير) بـ2.4 مليار أعطونا 500 مليون فقط».

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