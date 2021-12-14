اجتماع أمني يبحث سير العمل بمنفذ رأس جدير

اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين مع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد عبدالكريم الشلوي ومدير أمن منفد رأس جدير العقيد أبوربيع مخلوف (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث اجتماع أمني، الإثنين، سير العمل بالمنفذ البري رأس جدير، وتذليل الصعوبات بما يساهم في تحقيق أفضل النتائج في تقديم الخدمات للمسافرين وحركة تنقل البضائع بين ليبيا وتونس.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين مع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد عبدالكريم الشلوي ومدير أمن منفد رأس جدير العقيد أبوربيع مخلوف، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

- مسؤول صحي تونسي: تمسك ليبي بتحاليل «pcr» على الوافدين عبر معبر رأس جدير

- افتتاح مركز للتطعيمات بمعبر رأس أجدير الحدودي مع تونس (صور)

كما ناقش الاجتماع التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى المكلفة بالعمل في المنفذ، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتدقيق عليها لضمان تحقيق الوقاية الصحية.

وأثنى الوكيل على «المجهودات التي يبذلها أعضاء المنفذ لبسط الأمن وتوفير البيئة المناسبة لكل المواطنين القاصدين دولة تونس أو الدخول إلى الأراضي الليبية».

وفي 17 سبتمبر، أعلنت وزارة الداخلية إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، واستئناف حركة التنقل بين البلدين، مع مراعاة الالتزام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه لمجابهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.