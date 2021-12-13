اعتماد سياسات التعليم الطبي في ليبيا

جانب من اجتماع مشترك بين وزارتي الصحة والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. الإثنين 13 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، اعتماد سياسات التعليم الطبي في ليبيا، خلال اجتماع مشترك للوزير علي الزناتي، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب عقد في مدينة بنغازي.

وناقش المجتمعون عددًا من البنود، أبرزها، آليات التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم بما يمكِّن أساتذة وطلبة الكليات الطبية والطبية المساعدة من ممارسة مهامهم، إلى جانب منح الرخص الفنية للتعليم الطبي الخاص والعام الجامعي والتقني، فضلًا عن قبول أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وكذلك إدارة المستشفيات التعليمية.

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وخلص الاجتماع إلى دعم مجلس التخصصات الطبية في مجال التدريب، وكذلك دعم مركز ضمان الجودة والاعتماد، إلى جانب وضع معايير للقطاعين العام والخاص لتحسين الأداء وتقديم الخدمة، فضلًا عن إعادة تفعيل مجلس المراقبة الصحية التعليمية، ووضع ضوابط لقبول أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية بما يتماشى مع الشهادات العلمية الدقيقة والسريرية المهنية.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور رئيسي لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب، ومستشاري وزارتي الصحة والتعليم، ورؤساء الجامعات، ومديري المستشفيات، وأساتذة مجلس التخصصات الطبية.

جانب من اجتماع مشترك بين وزارتي الصحة والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. الإثنين 13 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع مشترك بين وزارتي الصحة والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. الإثنين 13 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع مشترك بين وزارتي الصحة والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. الإثنين 13 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)