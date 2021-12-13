حقيقة منح قروض بـ1.5 مليون دينار بضمان ممتلكات الأسرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 08:43 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج (لقطة مثبتة من تسجيل المقابلة مع قناة الحرة)

كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حقيقة ما راج بشأن منح فرد من كل أسرة 1.5 مليون دينار بضمان ممتلكات الأسرة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن حديث الوزير محمد الحويج مع قناة «ليبيا الوطنية» لم يتضمن معلومات حول تخصيص القيمة المذكورة.

وأشارت إلى أن تصريحات الوزير تضمنت رؤية وزير الاقتصاد والتجارة بشأن مخطط التنويع الاقتصادي، من خلال تمكين كل أسرة ليبية من إنشاء وتنفيذ مشروع استثماري خاص، وتحصل على تمويل بضمان أصول ممتلكات الأسرة، البالغ عددها الإجمالي مليونًا و250 ألف أسرة ليبية، على أن يتم تخصيص قيمة المشروع وفق القيمة السوقية لممتلكاتها.

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وفي 12 أكتوبر الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة ستبدأ العمل ببرنامج للإقراض دون ربا، بالإضافة إلى برنامج الإيجار التمويلي بضمان الحكومة، لكن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وبرنامج الإيجار التمويلي يتمثل في تقديم أفكار لمشروعات صغيرة ومتوسطة للجهات الحكومية المعنية، لدراسته والموافقة على تمويل تلك المشروعات لأصحابها.

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