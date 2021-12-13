وزارة الشباب تطلق المرحلة الثالثة من مشروع «ساند 3» التطوعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 08:14 مساء
وزارة الشباب تطلق المشروع الوطني «ساند 3» للتطوع بمكاتب الوزارة في البلديات (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أطلقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المرحلة الثالثة من المشروع الوطني «ساند 3» لفتح باب تطوع الشباب من الجنسين بمكاتب الوزارة بالبلديات.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، إن المبادرة تهدف إلى إكساب المتطوعين الخبرات وصقل مهاراتهم بالعمل التنظيمي والمهارات الشخصية، إضافة لتعزيز روح التعاون والعمل ضمن الفريق.

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وترجع الوزارة المبادرة أيضًا إلى «إيمانها بالدور المهم للشباب في مساندة الوزارة لتنفيذ مستهدفات عمل حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب، وكونهم الشريك الفاعل في التنمية الشبابية وجزءًا لا يتجزأ من حركة الوزارة للعمل مع الشباب».

كما أشارت إلى «أهمية العمل التطوعي في صقل المهارات وإكساب الخبرات وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى شباب الوطن وغرس قيم المواطنة في نفوسهم».

شروط التطوع
وأعلنت الوزارة شروط التطوع في المبادرة وهي:
- أن يكون المتطوع ليبي الجنسية.
- أن يكون عمر المتطوع من 17 حتى 30 سنة.
- أن يكون قادرًا على العمل مع الفريق.

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