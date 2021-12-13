ليبيا محور لقاء ثنائي بين وزيري خارجية إيطاليا وقطر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 07:56 مساء
وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو سيستعرض اليوم الإثنين في لقاء ثنائي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا على رأسها الملف الليبي.

ويعقد اللقاء في بروكسل، حيث أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق لقاءً غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين على هامش اجتماعهم في بروكسل مع المسؤول القطري خلال غداء عمل لتبادل الآراء حول الملف الأفغاني بالنظر إلى دور الوسيط الذي تلعبه الدوحة بين الدول الغربية وحكومة طالبان.

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كما سيناقش مجلس الشؤون الخارجية العلاقات بين التكتل الموحد وأفريقيا والتحديات التي تواجهها الأخيرة في مجالات مثل: الأمن والتنمية والنمو الديموغرافي والصحة والتطور الديمقراطي والانخراط على مستوى متعدد الأطراف.

وسيتبادل رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في الاتحاد وجهات النظر حول آسيا الوسطى والمشاركة الثنائية والإقليمية للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

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