مركز مكافحة الأمراض يوجه بإنهاء اعتصام فرق الرصد: المستحقات المالية ستصل للموظفين

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: المركز)

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض تعميما لرؤساء فرق الرصد والاستجابة السريعة بالبلديات المختلفة لإنهاء الاعتصام الذي دخل فيه الموظفون، متعهداً بعدم إدخار أي جهد في التشاور مع وزارة الصحة من أجل سداد المستحقات المالية للموظفين.

وشدد المركز في الرسالة الموجهة اليوم الإثنين، على ضرورة مباشرة أعمال فرق الرصد والاستجابة كل في نطاق بلديته ورصد حالات الامراض والاستجابة لها وإعداد البيانات والتقارير الوبائية والتواصل مع الإدارة المختصة بالمركز.

تغير جذري في برنامج رصد الأمراض في ليبيا خلال أيام

وقال المركز إن الأيام المقبلة «ستكون بمثابة تغيير وتحول جذري كبير في برنامج الرصد والاستجابة في بلادنا من حيث التجهيز والتدريب والإعداد والإشراف بعد تشکیل الفرق التي تغطي جميع البلديات والمناطق النائية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز إيواء الهجرة غير الشرعية».

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كما وجه التحية إلى رؤساء الفرق على الجهود التي بذلوها في مكافحة جائحة كورونا منذ ظهور أول حالة في شهر مارس 2020 إلى اليوم، مضيفا: «كان وجودكم في الصف الأول لمكافحة الجائحة عمل وجهد وطني لحماية مجتمعكم من معاناة المرض».

أهمية الرصد الفعال والاكتشاف المبكر للأوبئة

ونوه بأن الرصد الفعال يجعل النظام الصحي أكثر فعالية وكفاءة وأكثر قدرة على مكافحة الأوبئة، متابعا: الاكتشاف المبكر للأوبئة المحلية يجعل المكافحة أكثر فعالية وأقل تكلفة مما يؤدي إلى تقليل الخسائر في الأرواح ويخفف تكاليف المرض الباهظة.

وواصل: «نحى صبركم على التأخير في سداد مستحقاتكم المالية ونؤكد لكم اننا نعمل ولن نذخر جهد او اجراء لتسديد هذه المستحقات مع وزراة الصحة وهي من أولويات مسؤولياتنا اتجاه مجتمعنا ووطننا وإنها حقوق واجبة السداد».

وأكد المركز أن «خطر الجائحة مازال قائما... يهدد المجتمع وبذلك يعتبر هذا المرض تحت برنامج الرصد النشط الذي يستوجب عدم التوقف والاستمرار في البحث عن الحالات».