«الصحة»: الانتهاء من تسجيل أدوية 52 شركة محلية في إجراء هدفه «مواجهة الغش»

مشاركون في احتفال وزارة الصحة بتسجيل 52 شركة محلية دوائيا، 13 ديسمبر 2021. (الوزارة)

أقامت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة احتفالا خاصا بتسجيل الدفعة الثانية من الأصناف الدوائية، المسموح بتداولها في ليبيا، مؤكدة الانتهاء من تسجيل الأدوية لـ 52 شركة محلية، وهو ما يساهم في مواجهة «الغش الدوائي».

وقالت رئيس قسم التسجيل بإدارة الصيدلة والمعدات الطبية في الوزارة نادرة المسعودي إنه جرى اعتماد لأصناف الدوائية لـ 59 شركة، مشيرة إلى تقدم أكثر من 300 شركة أخرى بإجراءاتها للاعتماد.

كما أشارت الوزارة إلى إن تسجيل الأصناف سيمكن الدولة من حماية المستهلك بحصوله على دواء آمن «من خلال حصر الأدوية والأصناف الجيدة وفرزها، إذ تتضمن عملية جودة المصادر (الشركات المصنعة) التي ستلتزم بتقديم كل الوثائق والتحاليل والتجارب إلى وزارة الصحة».

- تسجيل الأصناف الدوائية لأول مرة في ليبيا

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وأضافت أن هذا الأمر يُسهم في مكافحة الغش الدوائي، والتلاعب بعبوات الأدوية، والعلامات التجارية الخاصة بالأدوية.

فوائد التسجيل الدوائي للمستهلك

وواصلت: «ستتمكن الدولة الليبية، من متابعة الممثلين المحليين للشركات المصنعة للأدوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال منع الإفراط في استيراد أسماء متعددة لنفس الصنف، الأمر الذي كان يؤدي في السابق، إلى تراكم الأصناف الدوائية المختلفة، على شكل مخلفات طبية، يصعب التعامل معها وإتلافها.

من جانبها، وجهت مدير إدارة الصيدلة ليلى العربي الشكر إلى موظفي قسم التسجيل بإدارة الصيدلة جراء جهودهم التي بذلوها لتسجيل الأصناف الدوائية وذلك «في سابقة تُسجّل لأول مرة في ليبيا».

وقال ممثل «الشركة الدولية لاستيراد الأدوية» إن هذه الخطوة تنعكس بشكل إيجابي على «حماية الاقتصاد الليبي وتقنين تجارة الدواء وتداوله، وضمان وصول دواء آمن للمواطنين»؛ فيما أعرب ممثل شركة «ميرك العالمية» عن التزام الشركة بمشاركة وزارة الصحة في تنفيذ خططها الرامية للرفع من مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.

بدورها، تسلمت «الشركة الدولية لاستيراد الأدوية»، شهائد إشهار بعد التزامها باستيفاء كل الشروط التي أقرّتها الدولة الليبية، حسب الوزارة.

مشاركون في احتفال وزارة الصحة بتسجيل 52 شركة محلية دوائيا، 13 ديسمبر 2021. (الوزارة)