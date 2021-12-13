«الخارجية» تعتمد قائمة «الإيفاد» النهائية لموظفيها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 06:23 مساء
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش. (أرشيفية: حساب الوزيرة على تويتر)

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، إنها اعتمدت القائمة النهائية لأسبقية إيفاد موظفيها إلى الخارج حتى 30 يونيو من العام 2017، وذلك اعتمادا على نتائج اجتماعات لجنة شؤون الإيفاد بالوزارة.

وأشارت في بيان، إلى أن هذه القائمة تتضمن جميع موظفي الوزارة من تشملهم الأسبقية وذلك بعد إتمام إجراءات دمج كافة الموظفين التابعين للحكومتين السابقتين؛ أي حكومة الوفاق والحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم نشر القوائم النهائية للأسبقية على لوحة الإعلانات مساء اليوم ولمدة 5 أيام «حتى تتيح المجال لكـافـة المـوظـفين الذين لديهم أي تظلم لتقديمه إلى اللجنة».

- انتهاء عمل لجنتي حصر وفرز ملفات الموظفين في «خارجية الموقتة»

وأضافت أن اللجنة ستعكف خلال أسبوع على إعداد قائمة الأسبقية للنصف الثاني من العام 2017 .

وفي أكتوبر الماضي، انتهت أعمال بحصر وفرز ملفات الموظفين التابعين لوزارة الخارجية بالحكومة الموقتة السابقة، ودمجهم ضمن كادر وظيفي واحد ضمن بالوزارة الحالية. 

وقالت الوزارة الحالية إن هذا الدمج «يأتي في إطار مهام الحكومة لتوحيد الوزارات ومؤسسات الدولة السيادية، وتأكيدًا على حقوق المواطنين في مدن ليبيا ومناطقها كافة، التى تكفلها كل القوانين والتشريعات النافذة، وعملا بإتاحة فرص عمل متكافئة للجميع باستخدام معيار المؤهلات العلمية والكفاءة كمعيار».

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