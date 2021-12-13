عمرة جسيمة للوحدة الثانية بمحطة كهرباء الخمس

موظفان بشركة الكهرباء أثناء إجراء عمرة للوحدة الثانية الغازية بمحطة كهرباء الخمس. (الشركة)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، الشروع في إجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء الخمس بقدرة 150 ميغاوات.

وقال رئيس قسم التشغيل بالمحطة صالح بوعجيلة إن العمرة تهدف إلى تطوير بعض المنظومات في الوحدة الغازية، ومنها منظومة التحكم وتحضير المولد، وذلك بسبب تقادم المنظومات.

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وأشار إلى عدم إجراء صيانة منذ إنشاء المحطة قبل أربع سنوات، فيما أكدت المحطة القيام بأعمال تنظيف وصيانة التوربينة من أجل استدامة التيار الكهربائي للمواطنين دون انقطاع.

موظفون بشركة الكهرباء أثناء إجراء عمرة للوحدة الثانية الغازية بمحطة كهرباء الخمس. (الشركة)