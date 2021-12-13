انتشال رفاة 5 جثامين مجهولة الهوية من وادي ميمون جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 05:27 مساء
فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء أخذ عينات من الجثامين بعد نقلها إلى مستشفى بني وليد. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الإثنين، العثور على رفاة خمس جثامين مجهولة الهوية بوادي ميمون جنوب بني وليد، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الهيئة إنها وجهت فريقًا من إدارة البحث عن الرفات التابعة لها إلى مستشفى بني وليد العام للكشف عليها فور تلقيها بلاغًا من نيابة بني وليد الجزئية بشأن الجثامين التي جرى نقلها بعد انتشالها من موقعها إلى المستشفى.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فريقها تمكن من أخذ عينات من الحمض النووي من الجثامين وإحالتها إلى إدارة المختبرات المختصة بعملية المطابقة.

فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء أخذ عينات من الجثامين بعد نقلها إلى مستشفى بني وليد. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء أخذ عينات من الجثامين بعد نقلها إلى مستشفى بني وليد. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
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