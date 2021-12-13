مجلس النواب: نسعى إلى دفع العملية الانتخابية للأمام

جانب من جلسة مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 13 ديسمبر 2021. (صفحة الناطق باسم المجلس)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس يسعى إلى «المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الإنتخابية إلى الأمام وإنجاحها».

وأوضح في بيان اليوم الإثنين، أن المجلس سيواصل عقد جلساته الرسمية «بشكل اعتيادي» لمتابعة اخر المستجدات، وذلك بعد عقد جلسة تشاورية اليوم الإثنين بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري و 65 نائباً.

وتناولت الجلسة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد؛ فيما شدد بليحق على أن المجلس سيستمر في «التواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الإنتخابية».

جانب من جلسة مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 13 ديسمبر 2021. (صفحة الناطق باسم المجلس)

جانب من جلسة مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 13 ديسمبر 2021. (صفحة الناطق باسم المجلس)

جانب من جلسة مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 13 ديسمبر 2021. (صفحة الناطق باسم المجلس)

جانب من جلسة مجلس النواب في طرابلس، الإثنين 13 ديسمبر 2021. (صفحة الناطق باسم المجلس)