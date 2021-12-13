وليامز تجتمع مع السايح وتؤكد: الانتخابات السبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 04:28 مساء
وليامز في لقائها مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وعضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، 13 ديسمبر 2021. (المفوضية)

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على أهمية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، كونها «السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة».

جاء ذلك خلال اجتماعها مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح اليوم الاثنين، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

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وتناول اللقاء ستجدات العملية الانتخابية وآخر التطورات في المشهد السياسي الليبي وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة،وكذلك «سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاق ولكي يكون في موعده المحدد»، وفق بيان صادر إلى المفوضية.

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