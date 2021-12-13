أبوجناح لـ«وليامز»: الانتخابات الحل الوحيد للأزمة الليبية وحريصون على إجرائها

جانب من لقاء وليامز ووفد من البعثة الأممية مع رئيس الحكومة المكلف رمضان أبوجناح. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف، رمضان أبوجناح، إن الحكومة «حريصة على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وإنجاحها، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية»، وذلك خلال لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ووفد من البعثة الأممية.

وأكد أبوجناح خلال اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، الإثنين، «الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني»، وتحدث عن «مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد».

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كما أشار إلى استعداد الحكومة التام للإقدام على الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر الجاري، مشيدًا بـ«جهود وليامز في إنجاح العملية السياسية في ليبيا»، مؤكدًا دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات.

بدورها، أشادت وليامز بـ«دعم الحكومة للعملية الانتخابية»، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح هذه العملية، ومنبهة بأهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية، وبما يحقق الأهداف المنشودة .