مؤسسة الوسط تعلن عدم قبولها إعلانات ممولة للمرشحين.. «ملتزمون بالحياد»

قالت إدارة مؤسسة الوسط للإعلام إنها لا تقبل نشر أي إعلانات ممولة تتعلق بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة على منصاتها.
وأشارت الإدارة، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنها تنتهج خطا ملتزما بتغطية محايدة للمرشحين كافة.
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