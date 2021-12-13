سفير قطر الجديد يقدم أوراق اعتماده إلى المنقوش

لقاء المنقوش مع سفير قطر الجديد، 13 ديسمبر 2021، (الخارجية)

قدم السفير القطري الجديد لدى ليبيا، خالد الدوسري، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وأشاد الدوسري، خلال اللقاء في ديوان الوزارة، الإثنين، بجهود المنقوش لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد دعم الدوحة، ليبيا وصولًا للاستحقاق الانتخابي، معبرًا عن سعيها إلى تعزيز أواصر التعاون مع ليبيا في المجالات كافة بما يحقق أهداف البلدين.

من جانبها، رحبت المنقوش بالسفير القطري، متمنية له التوفيق، وأبدت استعداد الوزارة لمساعدته في أداء مهامه.