مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، (أرشيفية: ا ف ب)

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها ستضطر إلى تأجيل وجيز في إعلان القوائم الأولية لمرشحي الانتخابات البرلمانية؛ «نظرًا لأن عدد طلبات الترشح فاق المتوقع»، مشيرة إلى أن عملية التدقيق والمراجعة ستأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها.

وتعكف المفوضية حاليًا على مراجعة البيانات في طلبات الترشح التي بلغ عددها 5385 طلبًا موزعة على 75 دائرة انتخابية، بالتعاون مع جهات الاختصاص؛ للوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح في بعض البنود الواردة بالمادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، وذلك للتأكد من سلامة ومصداقية هذه المرحلة، حسب بيان على موقعها الإلكتروني.

واستمرت مكاتب الإدارات الانتخابية في تسلُّم طلبات الترشح للبرلمان منذ الثامن من نوفمبر الماضي، وحتى السابع من ديسمبر الجاري.

وأشار البيان إلى أن المفوضية تراجع تسليم بطاقات الناخبين، والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير مستلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المستلمين، والتأكد من تسلُّمهم الفعلي لها.

وأكدت المفوضية «تعاملها بحيادية» وعدم انحيازها سياسيًا لأي طرف ذي مصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب، متابعة أن الأمر يتطلب تكاتف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.