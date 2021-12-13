بدء جلسة تشاورية لـ«النواب» في طرابلس

جلسة مجلس النواب التشاورية برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، 13 ديسمبر 2021. (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)

بدأت منذ قليل جلسة مجلس النواب التشاورية برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.، حسب الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

ويوم الأحد، دعا النويري إلى جلسة تشاورية لمجلس النواب، الإثنين، لمناقشة «التطورات السياسية»، وذلك في رسالة نشرها الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

ولم توضح الرسالة مزيد التفاصيل حول بنود جدول الأعمال المقرّرة في جلسة المجلس.

جلسة مجلس النواب التشاورية برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، 13 ديسمبر 2021. (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)

جلسة مجلس النواب التشاورية برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، 13 ديسمبر 2021. (المكتب الإعلامي لمجلس النواب)