وليامز تؤكد ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات في وسائل التواصل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 12:06 مساء
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 13 ديسمبر 2021. (تويتر)

شدَّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تؤجِّج الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للمسؤولة الأممية بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الإثنين، وفق تغريدة لوزارة الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

المنقوش: الليبيون ينشدون الاستقرار
وثمّنت الوزيرة «جهود وليامز في إنجاح العملية السياسية في ليبيا مؤكّدة دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات»، وأكدت أن «الليبيين ينشدون الاستقرار وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة».

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وفي وقت سابق الإثنين، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وليامز، وهو أول اجتماع تعقده منذ وصولها العاصمة طرابلس أمس الأحد.

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 13 ديسمبر 2021. (تويتر)
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