وليامز تؤكد للمنفي أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإجراء الانتخابات

لقاء المنفي ووليامز، 13 ديسمبر 2021، (المجلس الرئاسي)

أكّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، أهمية الالتزام بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحّدة وديمقراطية.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الإثنين، وهو أول اجتماع تعقده منذ وصولها العاصمة طرابلس أمس الأحد، حسب بيان «الرئاسي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشادت وليامز بجهود «الرئاسي» في توحيد مؤسسات الدولة، والشروع في المصالحة الوطنية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وتناول اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، والعراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسُبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

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وأبدى المنفي أمله في مواصلة وليامز جهودها السابقة في دعم المسار السياسي، وفقًا لخارطة طريق الحوار السياسي، مثمنًا جهود البعثة الأممية، كما عبر عن حرص المجلس على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وجدَّد المنفي الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.