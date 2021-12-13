وليامز تؤكد للمنفي أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 12:02 مساء
لقاء المنفي ووليامز، 13 ديسمبر 2021، (المجلس الرئاسي)

أكّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، أهمية الالتزام بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحّدة وديمقراطية.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الإثنين، وهو أول اجتماع تعقده منذ وصولها العاصمة طرابلس أمس الأحد، حسب بيان «الرئاسي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشادت وليامز بجهود «الرئاسي» في توحيد مؤسسات الدولة، والشروع في المصالحة الوطنية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وتناول اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، والعراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسُبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

اقرأ أيضا: المنفي يؤكد لـ«وليامز» حرص «الرئاسي» على الوصول إلى انتخابات «حرة ونزيهة»

وأبدى المنفي أمله في مواصلة وليامز جهودها السابقة في دعم المسار السياسي، وفقًا لخارطة طريق الحوار السياسي، مثمنًا جهود البعثة الأممية، كما عبر عن حرص المجلس على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وجدَّد المنفي الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض»: بدء التطعيم بالجرعة التعزيزية ضد «كورونا»
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج الدوري الليبي الممتاز بعد الجولة الرابعة
رياضة محلية
(فيديو) حاكم كنتاكي: 80 قتيلا في الولاية جراء الأعاصير بحسب حصيلة جديدة
دولى
14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
الأدمغة الهندية تسيطر على معاقل التكنولوجيا العالمية
علوم وتكنولوجيا
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
مشهد في مسلسل يتسبب بتراجع أسهم شركة أميركية
ثقافة وفن
1.2 مليار دولار صادرات روسيا من «سبوتنيك» منذ يناير الماضي
اقتصاد
المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا تعيد لعائلة سيكو توري منزلا صادرته منذ 30 ...
دولى
«حماس» تكشف أسباب الانفجار في مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
دولى
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. كرواع يخطف الفوز بهدفين لـ«الأخضر» على حساب «النصر»
رياضة محلية
(فيديو) الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
«المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
ليبيا
في محاولة لخفض أسعار النفط.. واشنطن تطرح 18 مليون برميل من الاحتياطي
اقتصاد
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)
ليبيا
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: رباعي دفع صينية جديد تغزو العالم