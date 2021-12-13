عقيلة يبحث مع وكيل «الداخلية» آلية زيادة مرتبات أفراد الشرطة

لقاء عقيلة ووكيل وزارة الداخلية، 13 ديسمبر 2021، (صفحة الوكيل على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وكيل وزارة الداخلية، فرج العبدلي، المستجدات القانونية والإدارية حول آلية تفعيل قانون زيادة مرتبات أعضاء الشرطة رقم (5)، المعدّل بالقانون رقم (6) للعام 2019.

وقال العبدلي، خلال اللقاء في مدينة القبة، إن رئاسة مجلس الوزراء «لم تفعِّل القانون بشكل كامل»، رغم مطالبات أفراد الشرطة المتكرِّرة، معتبرًا هذه المطالبات حقوقًا شرعية لهم، وانطلاقًا من كون هيبة الدولة من هيبة رجال الشرطة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وفي 13 نوفمبر الماضي، وجّه العبدلي كتابًا إلى «جهات سيادية» طالب فيه بالنظر في أوضاع رجال الشرطة وحقوقهم التي شرّعها لهم القانون أسوةً بالعاملين في بعض القطاعات الأخرى في عُموم البلاد .