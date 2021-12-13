أبوجناح يتعهد بحل أزمات ورشفانة

من لقاء أبوجناح مع وفد من عمداء منطقة ورشفانة بالعاصمة طرابلس، 13 ديسمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

تعهَّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، المهندس رمضان أبوجناح، خلال لقاء وفد من عمداء منطقة ورشفانة، الإثنين، بأن تولي «الحكومة اهتمامًا بمعالجة قطاعات المياه والصرف الصحي والصحة بشكل جدي وفعّال بما يسهم في إعادة الحياة وتخفيف معاناة المواطنين».

وأكد أبوجناح «ما عانته منطقة ورشفانة جراء الحروب، والضرر الذي طال المباني الإدارية والخدمية». وقال إن «الحكومة ستعمل على استكمال المشاريع المتوقفة كافة ضمن خطة عودة الحياة لإحياء المشاريع التنموية في ربوع ليبيا كافة»، حسب بيان صادر عن الحكومة.

اقرأ أيضا: اللافي يبحث الوضع الأمني في ورشفانة

ناقش رئيس الحكومة المكلف مع عمداء بلديات السواني، والماية، والمعمورة، والناصرية، والزهراء، والناصرية، والجليدة، والعامرية، عديد الأزمات التي تعاني منها البلديات من بينها انقطاع المياه وجفاف الآبار فيها، وأزمة الصرف الصحي، وتردي الخدمات الصحية في ظل تفشي وباء كورونا وخدمات النظافة وغيرها.

وطالب الوفد من الحكومة بتشكيل لجنة للوقوف على أوضاع المنطقة وتوفير متطلباتها واحتياجاتها الأساسية، مثمنًا الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في سبيل توفير احتياجات معظم المدن والمناطق الليبية، مشيرًا إلى أن مناطق ورشفانة لا تتلقى الدعم الكافي من أجل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، ورئيس مجلس مشايخ وأعيان وحكماء ورشفانة محمد عبيدة.

من لقاء أبوجناح مع وفد من عمداء منطقة ورشفانة بالعاصمة طرابلس، 13 ديسمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

من لقاء أبوجناح مع وفد من عمداء منطقة ورشفانة بالعاصمة طرابلس، 13 ديسمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)