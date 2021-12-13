ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع سعر صرف الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار الليبي، الإثنين، في السوق الرسمية.

وسجّل متوسط سعر صرف الدولار 4.60 دينار مقابل 4.59 دينار، في حين بلغ اليورو 5.19 دينار مقارنة بـ 5.20 دينار أمس. فيما هبط الجنيه الإسترليني، مسجلًا 6.09 دينار مقابل 6.1 دينار الأحد، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحافظ اليوان الصيني والليرة التركية على الأسعار المسجلة خلال تعاملات الخميس الماضي، عند 0.72 دينار، و0.33 دينار على التوالي. وعلى صعيد العملات العربية، فقد بقي سعر الريال السعودي عند 1.22 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، والدينار التونسي عند 1.59 دينار.