مركز العزل زوارة يتسلم مصنعا للأكسجين المسال

معدات مصنع الأكسجين المسال في مركز العزل زوارة، 12 ديسمبر 2021، (الطب العسكري زوارة)

تسلَّم مركز العزل زوارة مصنعًا لإنتاج الأكسجين المسال سعة 24 «نانو متر مكعب» في الساعة.

وقال جهاز الطب العسكري زوارة إن أعمال تركيب المنظومة ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتقدَّمت إدارة المركز بالشكر إلى مكتب إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة على توفير الاحتياجات اللازمة للمركز.

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا إلى 378 ألفًا و105 حالات، منها 8772 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 363 ألفًا و780 حالة، و5553 حالة وفاة بالمرض في البلاد، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.