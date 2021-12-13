صنع الله: مستقبل مبهم للنفط والغاز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 10:33 صباحا
صنع الله يتحدث في أعمال ورشة عمل بعنوان «الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية». بالعاصمة طرابلس، 13 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إن مستقبلًا مبهمًا وصورة ضبابية للنفط والغاز في ظل تجاهل حكومي للمشاريع التنموية للمؤسسة في ليبيا.

ودعا صنع الله «الشركات المستهلكة للطاقة أن تجد البدائل في الطاقات المتجددة»، وذلك خلال أعمال ورشة عمل بعنوان «الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية»، حسب الصفحة الرسمية للشركة الليبية للحديد والصلب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال ورشة العمل وذلك بفندق باب البحر بمدينة طرابلس بتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، ومشاركة عددٍ من الشركات المعنية بهذا الجانب ومن بينها «الليبية للحديد والصلب».

اقرأ أيضًا: صنع الله يؤكد «ثقته» في قرب انفراج أزمة ديون القطاع النفطي

والأسبوع الماضي، خلال مشاركة صنع الله، في احتفال العاملين بشركة الخليج العربي بمناسبة الذكرى 50 لتأسيسها، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط «ثقته» في قرب انتهاء أزمة الديون في المؤسسة وشركاتها، خلال الفترة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض»: بدء التطعيم بالجرعة التعزيزية ضد «كورونا»
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج الدوري الليبي الممتاز بعد الجولة الرابعة
رياضة محلية
(فيديو) حاكم كنتاكي: 80 قتيلا في الولاية جراء الأعاصير بحسب حصيلة جديدة
دولى
14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
الأدمغة الهندية تسيطر على معاقل التكنولوجيا العالمية
علوم وتكنولوجيا
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
مشهد في مسلسل يتسبب بتراجع أسهم شركة أميركية
ثقافة وفن
1.2 مليار دولار صادرات روسيا من «سبوتنيك» منذ يناير الماضي
اقتصاد
المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا تعيد لعائلة سيكو توري منزلا صادرته منذ 30 ...
دولى
«حماس» تكشف أسباب الانفجار في مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
دولى
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. كرواع يخطف الفوز بهدفين لـ«الأخضر» على حساب «النصر»
رياضة محلية
(فيديو) الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
«المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
ليبيا
في محاولة لخفض أسعار النفط.. واشنطن تطرح 18 مليون برميل من الاحتياطي
اقتصاد
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)
ليبيا
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: رباعي دفع صينية جديد تغزو العالم