صنع الله: مستقبل مبهم للنفط والغاز في ليبيا

صنع الله يتحدث في أعمال ورشة عمل بعنوان «الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية». بالعاصمة طرابلس، 13 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إن مستقبلًا مبهمًا وصورة ضبابية للنفط والغاز في ظل تجاهل حكومي للمشاريع التنموية للمؤسسة في ليبيا.

ودعا صنع الله «الشركات المستهلكة للطاقة أن تجد البدائل في الطاقات المتجددة»، وذلك خلال أعمال ورشة عمل بعنوان «الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، الوضع الحالي والاحتياجات المستقبلية»، حسب الصفحة الرسمية للشركة الليبية للحديد والصلب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال ورشة العمل وذلك بفندق باب البحر بمدينة طرابلس بتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، ومشاركة عددٍ من الشركات المعنية بهذا الجانب ومن بينها «الليبية للحديد والصلب».

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والأسبوع الماضي، خلال مشاركة صنع الله، في احتفال العاملين بشركة الخليج العربي بمناسبة الذكرى 50 لتأسيسها، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط «ثقته» في قرب انتهاء أزمة الديون في المؤسسة وشركاتها، خلال الفترة المقبلة.