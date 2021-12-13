أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة وأمطار شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 10:02 صباحا
سماء بها سحب، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيًا غالبية مناطق الشمال، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و23 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع سقوط أمطار متفرقة خصوصًا على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء مغطاة بشكل جزئي إلى كلي بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، قد تكون جيدة، مع سحب رعدية أحيانًا، خصوصًا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا غدًا على بعض مناطق الساحل والجبل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 13 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.

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