ضبط فرد بتشكيل عصابي تخصص في جرائم السطو المسلح ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 09:09 صباحا
متهم في تشكيل عصابي بمدينة بنغازي، 12 ديسمبر 2021، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط مركز شرطة الكويفية أحد أفراد تشكيل عصابي تورّط في سرقة المواطنين بقوة السلاح في مدينة بنغازي.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى حول أفراد يستخدمون إحدى السيارات في اعتراض الأهالي وسلب ممتلكاتهم، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وكُلف أعضاء التحريات بالمركز، البحث في الواقعة، ليتضح تورط ثلاثة أفراد في ارتكاب تلك الجرائم، بينهم شخص يحمل الجنسية الفلسطينية.

وبإعداد كمين محكم، جرى ضبط هذا الشخص والانتقال به إلى المركز، وأكد ما نسب إليه، وأنه كان برفقة شخصين آخرين، كما اعترف بوقائع مشابهة.

واتُخذت جميع الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة، وما زال البحث مستمر عن الشخصين الآخرين.

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