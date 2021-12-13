الكوني: عودة وليامز تحمل أكثر من دلالة مُرحب بها

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن عودة ستيفاني وليامز إلى طرابلس «تحمل أكثر من دلالة مُرحب بها»، متحدثًا عن دورها سابقًا في المساعدة على بلورة اتفاق سياسي من المفترض أن يقود إلى انتخابات مرتقبة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق الأحد، وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز إلى طرابلس لقيادة جهود «المساعي الحميدة والوساطة» والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي - الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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وغرّد الكوني، عبر صفحته على موقع تويتر، قائلاً إن وليامز وهي «منْ قادت بنجاح المباحثات الأصعب في تاريخ ليبيا، التي بلورت خارطة الطريق باتجاه الموعد المُنتظر مع الديمقراطية، واختيار الشعب لأول مرة رئيسا للبلاد». وتابع: «نأمل أن تنجح مرة مُضافة، وتواكب معنا تحقق هذا الاستحقاق في موعده».

وقالت البعثة الأميمة في بيان، إن وليامز ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على «الزخم» الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية، وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

كما رحَّبت سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «بحرارة» بوصول وليامز، إلى العاصمة طرابلس، وفق تغريدة نشرها السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت عبر حسابه على «تويتر».