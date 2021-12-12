سفير ليبيا بالأردن يستهل مهمته بإقالة مسؤول بالسفارة ويحيله للتحقيق

ملك الأردن يعتمد أوراق السفير الليبي الجديد في المملكة, 5 ديسمبر 2021. (السفارة الليبية لدى المملكة الأردنية)

أصدر سفير ليبيا الجديد لدى المملكة عبدالباسط عبدالقادر البدري، قرارًا بوقف نائب رئيس المكتب الصحي مفتاح محمد عمارة عن العمل، وإحالته للتحقيق.

كما قرر السفير تشكيل لجنة للتحقيق مع المسؤول الموقوف عن العمل، تتكون من أعضاء السفارة: عز الدين محمد فكيني (رئيسا)، أبو بكر منصور صميدة (عضواً)، أحمد علي البوزيدي (عضواً)، أحمد المهدي الدويك (عضواً)، محمد إبراهيم أبو خزام (عضواً).

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وتكون مهمة اللجنة التحقيق مع نائب رئيس المكتب الصحي، وتقديم نتائجها خلال 24 ساعة، كما طلب السفير من اللجنة المشكلة مراجعة التعاقدات التي تمت من خلال الملحقية الصحية سابقا.

وفي 7 ديسمبر الجاري، اعتمد ملك الأردن، عبدالله الثاني، أوراق سفير دولة ليبيا الجديد لدى المملكة عبدالباسط عبدالقادر البدري.

وفي الأول من سبتمبر الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إيفاد لجنة إلى الأردن في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوع، بهدف متابعة أوضاع الليبيين في المملكة، وحل المختنقات التي تواجههم.