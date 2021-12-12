«مكافحة الأمراض»: بدء التطعيم بالجرعة التعزيزية ضد «كورونا»

مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو (الإنترنت)

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، البدء في التطعيم بالجرعة التعزيزية الثالثة المضادة لفيروس «كورونا»، للفئات الثلاث، وهم: من فوق سن الـ50، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملون في القطاع الصحي، شرط مضي ستة أشهر على الجرعة الثانية من أي نوع.

وأكد «سميو»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال»، الاستمرار في تطعيم طلبة المدارس من سن 12 إلى 17 سنة داخل مراكز التطعيم باللقاح الصيني «سينوفارم»، في انتظار وصول شحنات أخرى من اللقاح الأميركي «فايزر» نهاية الشهر.

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وأشار «سميو» إلى أن إجمالي عدد المطعميّن بالجرعة الأولى بلغ مليونًا و785 ألفًا و671 مطعمًا، وبالجرعة الثانية 780 ألفًا و489 مطعمًا، مضيفًا أنهم في انتظار موافقة رئاسة الوزراء بشأن منح الإذن بالتعاقد على توريد تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وفي 29 نوفمبر الماضي، قرر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إعطاء جرعة تعزيزية واحدة (جرعة ثالثة) لثلاث فئات، ضمن تعليمات بشأن التطعيمات المضادة لفيروس «كورونا».

ونصت التوجيهات على إعطاء جرعة تعزيزية واحدة (جرعة ثالثة) من لقاح «سينوفارم» أو «فايزر» في حال مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لثلاث فئات هم: «جميع العاملين بالقطاع الصحي، والفئات العمرية من 50 سنة فما فوق، والذين يعانون أمراضًا مزمنة ونقصًا في المناعة بغض النظر عن العمر».