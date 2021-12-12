«مكافحة الأمراض»: بدء التطعيم بالجرعة التعزيزية ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 11:02 مساء
مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو (الإنترنت)

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، البدء في التطعيم بالجرعة التعزيزية الثالثة المضادة لفيروس «كورونا»، للفئات الثلاث، وهم: من فوق سن الـ50، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملون في القطاع الصحي، شرط مضي ستة أشهر على الجرعة الثانية من أي نوع.

وأكد «سميو»، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال»، الاستمرار في تطعيم طلبة المدارس من سن 12 إلى 17 سنة داخل مراكز التطعيم باللقاح الصيني «سينوفارم»، في انتظار وصول شحنات أخرى من اللقاح الأميركي «فايزر» نهاية الشهر.

- 4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
- «لجنة مجابهة كورونا» تصدر 5 توصيات بشأن المتحور «أوميكرون»

وأشار «سميو» إلى أن إجمالي عدد المطعميّن بالجرعة الأولى بلغ مليونًا و785 ألفًا و671 مطعمًا، وبالجرعة الثانية 780 ألفًا و489 مطعمًا، مضيفًا أنهم في انتظار موافقة رئاسة الوزراء بشأن منح الإذن بالتعاقد على توريد تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وفي 29 نوفمبر الماضي، قرر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إعطاء جرعة تعزيزية واحدة (جرعة ثالثة) لثلاث فئات، ضمن تعليمات بشأن التطعيمات المضادة لفيروس «كورونا».

ونصت التوجيهات على إعطاء جرعة تعزيزية واحدة (جرعة ثالثة) من لقاح «سينوفارم» أو «فايزر» في حال مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لثلاث فئات هم: «جميع العاملين بالقطاع الصحي، والفئات العمرية من 50 سنة فما فوق، والذين يعانون أمراضًا مزمنة ونقصًا في المناعة بغض النظر عن العمر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض أحدث نتائج الدوري الليبي الممتاز بعد الجولة الرابعة
رياضة محلية
14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
الأدمغة الهندية تسيطر على معاقل التكنولوجيا العالمية
علوم وتكنولوجيا
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
مشهد في مسلسل يتسبب بتراجع أسهم شركة أميركية
ثقافة وفن
1.2 مليار دولار صادرات روسيا من «سبوتنيك» منذ يناير الماضي
اقتصاد
المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا تعيد لعائلة سيكو توري منزلا صادرته منذ 30 ...
دولى
«حماس» تكشف أسباب الانفجار في مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
دولى
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. كرواع يخطف الفوز بهدفين لـ«الأخضر» على حساب «النصر»
رياضة محلية
(فيديو) الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
«المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
ليبيا
في محاولة لخفض أسعار النفط.. واشنطن تطرح 18 مليون برميل من الاحتياطي
اقتصاد
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)
ليبيا
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: رباعي دفع صينية جديد تغزو العالم